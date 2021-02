COVID-19 vaccination sites in Acadia listed

The Louisiana Department of Health has announced COVID-19 vaccination sites for the week.

Sites in Acadia Parish include:

Church Point Community Pharmacy, 731 S. Main St., Church Point: www.communitypharmacyrx.com/; (337) 684-1911

Walgreens, 806 Odd Fellows Road, Crowley: www.walgreens.com/covid19vac

Walmart Pharmacy, 729 Odd Fellows Road, Crowley: www.walmart.com/covidvaccine; (337) 783-2150

Acadia Parish Health Unit, 1029 Capitol Ave., Crowley: (337) 788-7507

Carmichael’s Cashway Pharmacy, 1002 N. Parkerson Ave., Crowley: carmichaelsmed.com/; (337) 783-7200

Biers Pharmacy, 410 N. Parkerson Ave., Crowley: (337) 783-3023

Miller’s Family Pharmacy, 119 S. Fifth St., Iota: (337) 779-2214

Rayne Medicine Shoppe, 913 The Boulevard, Rayne: rayne.medicineshoppe.com/contact; (337) 334-3399

Acadiana Pediatrics, 717 Curtis Drive, Rayne: acadianapediatricsla.com/