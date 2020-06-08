Northside Christian School names Principal’s List, Honor Roll for final grading period
Principal’s List: Amelia Abshire, Sullivan Allen, Emerie Bertrand, Easton Breaux, Eli Broussard, Emma Broussard, William Clark, Collin Daigle, Noah Duhon, Penelope Faulk, Everleigh Gatte, Logan Gautreaux, Lillian Hahn, Gabriel LeBleu, Kate Meaux, Isabella Miller, Jax Morgan, Crew Richard, Jude Rockett, Aubrey Stutes, Caroline Thibodeaux, Maddalyn Trahan, Leah Abshire, Cason Ashby, Layla Benoit, Reid Conner, Addalie Daigle, Elijah Faulk, Avery Greene, Isla Helo, Zayden Herpin, Ellie Istre, Benson Leleux, Leighann Murphy, Kaidence Rogers, Ezekiel Welch, Estela Zelaya, Harper Abshire, Ellie Ancelet, Faith Credeur, Abram Daigle, Sarah Daugereaux, Alex Doucet, Jules Gatte, Amelia Helo, Isaac Hoof, Luke LeBlanc, Jazara Ledet, Levi Martin, Bentley Miller, Baylen Webb, Scarlett Allen, Charleigh Ashby, Miley Ashby, Taylor Barker, Addison Bergeron, Isabella Bertrand, Brennan Broussard, Kenzie Credeur, Brant Daigle, Wyatt Duhon, Walker Green, Sophie LeJeune, Gabriel Mamolo, Sylvia Moody, Ashton Petitjean, Jett Richard, Wesley Robson, Hunter Sonnier, Greta Abshire, Maddox Ashby, Briley Bertrand Trahan, Katie Cormier, Zander Dailey, Ella Daugeraux, Ellie Fuselier, Bentley Guidry, Elliana Hahn, Canaan Helton, Beverly Hoffpauir, Colton LeDoux, Ali Lemaire, Aria Oommen, Trinitee Savoy, Blythe Thibodeaux, Julia Thibodeaux, Brinsley Welch, Elizabeth Clark, Karissa Credeur, Tate Daigle, William Dischler, Jackson Dupuis, Brae Gary, Savannah Granger, Piper Hebert, Kennedy Knight, Caleb LeBlanc, Reagan Post, Finley Richard, Jaxson Rockett, Khyra Abshire, Edyth Ancelet, Chloe Ashby, Riley Cormier, Nadia Dugas, Hayden Duhon, Anna Fowler, Ethan Gotte, Emily Hanks, Hylan Laviolette, Cora LeDoux, Gabrielle Lewis, Sydney Lewis, Karoline Loewer, Ayden Myers, Marissa Pinder, Jazmine Rebardi, Lilly Rebardi, Aubree Robinson, Emily Robson, Jamen Runner, Alex Willis, Olivia Benoit, Emma Moore, Jade Guidry, Jonah Cormier, Gage Dailey, William Daugereaux, Kaydence Louvier, Amahna Oommen, Brynne Runner, Gavin Runner, Chloee Shuman, Noah Woods, Aidan Broussard, Andrew Cart, Rhett Esta, Tayler Guidry, Andrew Woods, Joseph Woods, Leah Fowler, Kyra Gary, Halle Lake, Isaac Temple, Carson Tweedel, Carly Bergeron, Ashtyne Monceaux, Brileigh Newman, Destiny Thompsom, Riley Armstrong, Brylynn George, Elizabeth Randall, Ansleigh Fontenot, Brooke Guthrie, Sophia Hanks and Madison Zeller.
Honor Roll: Kane Credeur, Bella Domino, Braxton Leleux, Taylin Barker, Cecilia Breaux, Kayden Dupuis, Libby Fontenot, Addie Louvier, Jude Breaux, Zayd Michael, Kalob Ananto- Soeseno, Lillian Greene, Carter Hebert, Bree Johnson, Tay’Lynn Matthews, Sarah Mendez, Parker Miller, Braxton Olivier, Niko Schexneider, Kayla Hoof, Ava Thibodeaux, Katon Ananto-Soeseno, Emily Breaux, Kamden Helton, Brylie Kehrer, Taylor Louvier, Kiley Monceaux, London Robinson, Madison Romero, Maggie Rue, Jase Simon, Emily Abshire, Adalyn Banas, Mallory Breaux, Aiden Breazeale, Lily Duhon, Amelia Fontenot, Madelynn Hebert, Layne Hicks, Cyrus McDaniel, Lon Paul Moody, Kami Peschier, Alanah Poullard, Avery Quibodeaux, Addison Stoute, Landon Williams, Hannah Fogleman, Miller Hicks, Alison Hoof, Bryson Landry, Morgan Monceaux, Emma Naquin, Carson Post, Maci Simon, Kainon Suiter, Dakota Walters, Karlee Abshire, Seioriana Guidry, Joshua Louvier, Amber Maynard, Abigail Pinson, Owen Rue, Austin Willis, Joshua Bergeron, Ella Guidry, Caleb Hanks, Kali Helton, Ava Moody, Zachry Moore, Blythe Oommen, Cole Romero, Stephanie Schexnayder, Andy Wang, Kinsley Foreman, Jacob Mendez, Jake Morgan, Ella Simon, Hudson Suiter, Jonathan Taylor, Jaggar Thibodeaux, Rory Thibodeaux, Madeline Dischler, Makenzie Droddy, Kelsey Gaspard, Landen Istre, Mea Johnson, Gracie Lee, Macy Melancon, Madelyn Stoute, Koye Credeur, Keegan Foreman, Bailey Landry, Maci Leger, Kaitlin Magnon, Lydia Taylor and Braiden Marceaux.