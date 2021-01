2020 4-4A All-District Team

OFFENSE

QB Simeon Ardoin Eunice Sr.

RB Ron Charles Rayne Sr.

RB Jeoul Hill Eunice Sr.

RB Deon Ardoin Eunice Sr.

WR Ethan Guidry North Vermilion Jr.

WR Dylan Guillory Eunice Sr.

TE Hayden Darbonne Eunice So.

OL J’Sia Eaglin Rayne Jr.

OL Griffin Champagne Rayne Sr.

OL Kevontdraay Savoy Eunice Sr.

OL Dylan Darbonne Eunice Jr.

OL Samuel Leblue Eunice Sr.

ATH Bleyton Francis Rayne Jr.

K Braden Rider Eunice Sr.

RS Rontrel Broussard North Vermilion Sr.

DEFENSE

DL Kevontdraay Savoy Eunice Sr.

DL J’Sia Eaglin Rayne Jr.

DL Trevon Williams Rayne Jr.

DL Myles Woods Eunice Jr.

LB Jacoby Collins Eunice Jr.

LB Dedric Vigers Eunice Jr.

LB Baylon Leon Rayne Sr.

LB Hayden Darbonne Eunice So.

DB Durrell Weathersby Rayne Sr.

DB Ethan Frederick North Vermilion So.

DB Will Arceneaux Rayne Sr.

DB Jahiem Mitchell Eunice Sr.

P Deuce Comeaux Rayne Jr.

OFFENSIVE MVP

Deon Ardoin, Eunice High

DEFENSIVE MVP

Dedric Vigers, Eunce High