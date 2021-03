2021 East-West All-Star Game Rosters

2021 Boys West All-Star Team

Player School

Shammah Bryant Bossier

Daniel Ortiz Calvary Baptist

Zach Parrie Ebarb

Claudell Harris Hahnville

D’Marcus Fugett J.S. Clark

Darius Young Natchitoches Central

Jaterrius Fuselier New Iberia

Derrick Tezeno North Central

Parker McNees Notre Dame

Jonquaris McGhee Opelousas

Keyon Coleman Opelousas Cath.

Zach Blackwell S. Beauregard

Eric McKnight Southwood

Nick Ugohwva St. Louis

Jaden Shelvin St. Thomas More

2021 Boys East All-Star Team

Player School

Will Allen Bonnable

Randerrius Jones Carroll

Rylen Walker Central-BR

Carlos Stewart Dunham

Christopher Flippin E. Jefferson

Dylan Gueldner Holden

Brandon Harton Jehovah-Jireh

Deziel Perkins Madison Prep

Zytarious Morlte Peabody

Ryan Elzy Ponchatoula

Kashie Natt Rayville

Gage Larvadain Riverside

Emareyon McDonald Scotlandville

Bryce Brown University Lab

Devonte Austin Wossman

2021 Girls West All-Star Team

Player School

Jade Anderson Benton

Lynn Griffin Carencro

Jeriah Warren LaGrange

Maddie Mahfouz Merryville

Kaitlyn Antilley Red River

Addison Martin Captain Shreve

Rylee Jinks Fairview

Aasia Sam LaGrange

Kaitlyn Manuel Northwest

Claire Dunnehoo Reeves

Jordan McLemore Captain Shreve

Taylor Bell Huntington

Deonna Brister LaGrange

Jordan Thompson Plainview

Olivia Guidry St. Thomas More

2021 Girls East All-Star Team

Player School

Emmia Johnson De La Salle

Ta’Aliyah Miner John F. Kennedy

Taylor Wilkins Mount Carmel

Amoura Graves Ponchatoula

Tyrielle Williams Ursuline

Presleigh Scott Doyle

Haley Franklin Liberty

Soniyah Reed Northshore

Tomyree Thompson St. Mary’s

Breanna Sutton Warren Easton

Jamya Jackson Gibsland Coleman

Jaylyn James Mandeville

Christina Donatto Opelousas

Jordan Semones University Academy

Kahi Howard Zachary