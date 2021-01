6-2A All-District Teams

1st Team Offense

RB Sage Ryan LCA Sr

RB Coshen Fontenot Welsh Jr.

RB Dominic Thibodeaux ND Sr.

QB Parker Seilhan ND Sr.

WR Darian Riggs LCA Jr.

WR Luke Yuhasz ND Jr.

WR Caemon Scott LCA Sr.

OL Micah Miller LCA Jr.

OL Brenen Charles LCA Jr.

OL Gavin Richard Welsh Sr.

OL Boyd Gray ND Sr.

OL William Vice ND Sr.

P Joseph Brown ND Sr.

ATH Ryan Roberts LCA Sr.

1st Team Defense

DL Fittzgerald West LCA Jr.

DL Tryrell Locket LCA Sr.

DL Gabe Leonards ND Sr.

DL Alex Stevens ND Jr.

LB Brayden Zeigler LCA Jr.

LB Trent Hypolite LCA Sr.

LB Kade Miller Welsh Sr.

LB Lance Castille ND Sr.

DB Brylan Green LCA Jr.

DB Anthony Richard LCA Sr.

DB Jordan Allen LCA Sr.

DB Caleb Comeaux ND Jr.

Flex Wesley Maze ND Sr.

K Louie Davies LCA Sr

KR Sage Ryan LCA Sr.

Offensive MVP: Sage Ryan, LCA

Defensive MVP: Brylan Green, LCA

Coach of the Year: Jacarde Carter, LCA

Second Team Offense

RB Blye Daniels LA Sr.

RB Dah’Mond Thomas PB Sr.

RB Ethan Menard ND Sr.

QB JuJuan Johnson LCA Fr.

WR Blake Smith ND Sr.

WR Payton Janise LCS Sr.

WR Kamari Cage LCA Sr.

OL Jesse Jeffrey LCA So.

OL William Istre LA Sr.

OL Dawson Desotell PB Sr.

OL Hunter Hoffpauir ND Sr.

OL Dustin Zaunbrecher ND Sr.

P Josh Membreno LCA Sr.

2nd Team Defense

DL Luke Robinson LCA Sr.

DL Tucker Primeaux LA Sr.

DL Gavin Richard Welsh Sr.

DL Jordan Pelsia Welsh Sr.

DL Parker Link ND Sr.

DL Karson Broussard ND Jr.

LB Masey Lewis LCA Jr.

LB Sean-Charles Ned LCA Sr.

LB Luke Hoffpauir ND Jr.

LB Carter Bihm LA Sr.

DB Devin Walton LCA Jr.

DB William Green Welsh Sr.

DB Ethan Theriot Welsh Sr.

DB Nick Gautreaux ND Sr.

DB Matt Bernard ND Jr.

K Lucas Simon ND Jr.

Notre Dame Honorable Mentions

Josh LeJeune, Zach Lamm, George Hebert, Sebastian Roche, Austin Miller.