RUSHING Player/School Att. Yds TD T. Winbush, RHS 169 1,904 27 Ka. Guillory, IHS 222 1,867 30 R. Dupuis, CP 162 1,547 19 D. Harmon, RHS 106 913 13 O. Butler, CHS 128 753 8 G. Richard, CP 83 677 5 K. Wilson, CHS 75 624 9 C. Kirsch, ND 86 522 13 B. Jones, CP 67 509 11 N. Bourgeois,

PLEASE LOG IN FOR PREMIUM CONTENT Our website requires visitors to log in to view the best local news from Acadia Parish, LA. Not yet a subscriber? Subscribe today!