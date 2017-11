RUSHING Player/School Att. Yds TD Ka. Guillory, IHS 264 2,212 34 T. Winbush, RHS 189 2,121 30 R. Dupuis, CP 178 1,745 20 D. Harmon, RHS 123 1,139 17 G. Richard, CP 97 773 5 O. Butler, CHS 135 772 8 K. Wilson, CHS 94 750 10 B. Jones, CP 76 722 15 C. Kirsch, ND 86 522 13 N. Bourgeois,

PLEASE LOG IN FOR PREMIUM CONTENT Our website requires visitors to log in to view the best local news from Acadia Parish, LA. Not yet a subscriber? Subscribe today!