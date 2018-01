OFFENSE Position Name School Ht. Wt. Cl. WR Lawrence Keys McDonogh 5-11 160 Sr. WR Jacob Bernard Lakeshore 5-11 188 Jr. WR Lacedric Smith Northwood 5-10 165 Sr. OL Devin Phillips Neville 6-3 305 Sr. OL Lemar Johns Karr 5-11 250 Sr. OL Prince Pines Tara 6-5 320 Sr. OL Thomas Perry Teurlings 6-7 320 Jr. OL Josh Simmons Benton 6-3 275 Sr. QB Chris Penton Lakeshore 5-10 185 Sr. RB Wayne Toussant Plaquemine 5-9 165 Sr. RB Trivensky Mosley Woodlawn 5-11 190 Sr. RB Trent Winbush Rayne 6-0 185 Sr. PK Jacob Barnes Woodlawn 5-9 160 Jr. ATH Skyler Perry Karr 6-3 200 Sr. DEFENSE Position Name School Ht. Wt. Cl. DL Anthony Freeman Neville 6-1 225 Sr. DL Jamier Jackson Karr 6-2 225 Sr. DL Tylan ...

