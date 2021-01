LSWA Class 2A All-State Football Chart

OFFENSE

Pos Player School Ht. Wt. Cl.

WR Tae Gayden Mangham 6-2 178 Sr.

WR A.J. Johnson Newman 6-3 200 Jr.

WR Omarion Miller North Caddo 6-2 196 So.

OL Chase Underwood Mangham 6-3 255 Sr.

OL Bo Bordelon Newman 6-5 250 Jr.

OL Ethan Knippers Many 5-11 191 Sr.

OL Micah Miller LCA 6-0 235 Jr.

OL Adam Azmeh Episcopal 5-10 190 Sr.

QB Kaleb Pleasant Mangham 6-1 180 Sr.

RB Daminya Milligan Ferriday 5-8 170 Sr.

RB KK Reno Catholic-NI 6-0 190 Jr.

RB Terrence Williams Many 6-1 228 Sr.

PK Louis Davies LCA 5-9 165 Sr.

ATH Sage Ryan LCA 5-11 195 Sr.

DEFENSE

Pos Player School Ht. Wt. Cl.

DL Jaloni Grey General Trass 6-5 172 Sr.

DL Austin Sybrandt Episcopal 6-2 205 Sr.

DL Kaiden Jones St. Charles 5-11 240 Jr.

DL Fitzgerald West LCA 6-2 310 Jr.

LB Joe Williams Mangham 5-10 215 Sr.

LB Trenton Bono Kinder 5-9 190 Sr.

LB Trey Heard North Caddo 6-0 230 Sr.

LB Mandel Eugene St. Charles 6-1 205 Sr.

DB Isaiah Jason South Plaquemines 5-9 180 Sr.

DB Bryce Laughlin Kinder 5-9 175 Sr.

DB Brylan Green LCA 5-11 175 Jr.

DB Tackett Curtis Many 6-2 195 So.

KR Sage Ryan LCA 5-11 195 Sr.

P Parker Sanchez Episcopal 6-0 160 Sr.

OUTSTANDING OFFENSIVE PLAYER

SAGE RYAN, LAFAYETTE CHRISTIAN

OUTSTANDING DEFENSIVE PLAYER

TACKETT CURTIS, MANY

COACH OF THE YEAR

TORIANO WELLS, GENERAL TRASS

Honorable Mention

J’Waun Turner, General Trass; Wydett Williams, General Trass; J.T. Smith, Mangham; Cameron Wilmore, Mangham; Elijah White, Ferriday; Ethan Frey, Rosepine; Zequarrius “Cadillac” Rhone, Many; Ethan Lovely, Menard; Matt Remondet, AES; Oliver Jack, Episcopal; Jacoby Howard, Port Allen; Gharin Stansbury, Franklin; Jarvyea Campbell, General Trass; DeShawn Jackson, Pickering; Luke Yuhasz, Notre Dame; Mekeyle Franklin, Port Allen; Will Randle, Newman; Ruston West, St. Charles; Bryce Edgerson, S. Plaquemines; Dylan John, Kinder; Jared LaFluer, Kinder; Clay Ancelet, AES; Boyd Gray, Notre Dame; Jarmoin Griffin, N. Caddo; Terry Augustine, Avoyelles; Arch Manning, Newman; Charzay Morris, N. Caddo; Dylan Mehrotra, Episcopal; DeMontrell Quinn, General Trass; Donald Smith, S. Plaquemines; Tylan Ceasar, Kinder; Grant Ducote, Rosepine; Carlos Bazert Avoyelles; London Williams, Many; Ryan Armwood, Episcopal; Zach Vicknair, St. Charles; Dee Fontenot, Kinder; Kylyn Lewis, Ferriday; Brandon White, Kinder; Collin South, Kinder; Gabe Leonards, Notre Dame; Matt Remondet, AES; Mason Boutte, Catholic-NI; Donta Boxley, Ferriday; Gavin Johnson, Kinder; Lance Castille, Notre Dame; Carson Stiles, Catholic-NI; Bryan Patout, Loreauville; Markel Norris, General Trass; Kobe Johnson, Ferriday; Sterling Scott, Newman; Jordan Allen, LCA; Caleb Comeaux, Notre Dame; Calep Jacob, Loreauville; Collin Jacob, Loreauville; Bryce Savant, Kinder; Joe Brown, Notre Dame; Josh Koeppel, Newman; Will Hardie, Newman.