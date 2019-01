OFFENSE Pos Player School Ht Wt Cl WR Devonta Lee Amite 6-2 212 Sr. WR Jared Simpson Vidalia 6-0 175 Sr. WR Murray Calhoun Newman 6-1 185 Sr. OL Leonard Hickman Many 6-4 303 Sr. OL Alex Roy Notre Dame 5-10 220 Sr. OL Jerry Mullen Catholic-NI 6-4 230 Sr. OL O’Cyrus Torrence St. Helena 6-5 330 Sr. OL Victor Bouy Country Day 6-0 220 Sr. QB Justin Ibieta Country Day 6-5 215 Jr. RB Noah Bourgeois Notre Dame 5-6 160 Sr. RB Corey McKnight Amite 5-10 185 Jr. RB Terrence Williams Many 6-0 230 So. ATH Peter LeBlanc Catholic-NI 6-3 180 Sr. PK Logan ...

