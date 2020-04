LSWA CLASS 4A ALL-STATE TEAMS

BOYS

First team

Name Player Ht Cl Avg

Kenny Hunter Huntington 6-10 Sr. 16.0

Melvion Flanagan Peabody 6-0 Sr. 21.8

Deandre Hypolite Breaux Bridge 6-3 Sr. 15.4

Carter Domingue St. Thomas More 6-3 Jr. 13.5

Michael Pajeaud Carver 6-2 Sr. 15.2

Second team

Name Player Ht Cl Avg

Delatrion Moton Woodlawn-Shreve 6-4 Jr. 17.1

Jaden Shelvin St. Thomas More 6-2 Jr. 14.1

Marcus Jones Peabody 6-3 Sr. 15.6

Jaden Tyler Assumption 6-1 Jr. 19.7

Dionjahe Thomas Ellender 6-8 So. 21.0

OUTSTANDING PLAYER

MELVION FLANAGAN, PEABODY

COACH OF THE YEAR

CHARLES SMITH, PEABODY

Honorable mention

Herman Key, B.T. Washington-Shreveport; Donovan Seamster, Woodlawn-Shreveport; Carlos Pagan, Leesville; Leon Smith, Rayne; Bailey Despanie, Carencro; Demarea Dubea, Northside; Avontez Ledet, Cecilia; Jon’Quarius McGhee, Opelousas; Ron Cox Jr. South Terrebonne; Christian Pichot, McMain; Devon Lizana, Salmen; Jacob Wilson, Lee; Keydrain Calligan, Westgate; Brandon Carter, Assumption; Jaylon Blackmon, Assumption; Jacoby Brown, Assumption; Nylan Francis, Morgan City; Preston Bourda, Ellender; Nykee Johnson, Ellender; Eric Thibodaux, South Lafourche; Isaac Callais, South Lafourche; Markell Marshall, South Terrebonne; Darrell Washington, LaGrange; Jamaar Moore, Washington-Marion; De’vondrake Arvie, Beau Chene; Patrick McCraney, Neville; Jazz Provo, Plaquemine; Jayden Lazard, Opelousas; Kaijalon Smith, Peabody; Dorian Finnister, Carver; Solomon Washington, Carver.

GIRLS

First team

Name Player Ht Cl Avg

Diamond Hunter Lee 5-8 Sr. 24.0

Jeriah Warren LaGrange 6-0 Jr. 16.7

Taylor Bell Huntington 6-0 Jr. 15.2

Ra’von Robertson Assumption 5-10 Sr. 19.2

Breanna Sutton Warren Easton 5-7 Jr. 18.0

Second team

Name Player Ht Cl Avg

Dakayla Howard Neville 5-6 Jr. 16.0

Iviona Hatch Lee 5-5 Sr. 12.5

Aasia Sam LaGrange 5-9 Jr. 14.7

Jamia Singleton Ellender 5-6 Fr. 19.0

Tia Shelling Edna Karr 6-0 So. 18.0

OUTSTANDING PLAYER

DIAMOND HUNTER, LEE

COACH OF THE YEAR

LA’KEEM HOLMES, LAGRANGE

Honorable mention

Jajuana Briggs, Neville; Ced’dreeca Chapman, Bolton; Dymon Drumgo, Bolton; Claire Hader, St. Thomas More; Brianna Green, Cecilia; Dashira Davis, Opelousas; Bradlee Chavis, Opelousas; Tanisha Hester, Ellender; Makayla Bynum, South Lafourche; Ava Pitre, South Lafourche; Deja Tanks, LaGrange; Izany Hewitt, Northwood; JaNeicia Kendrick, Woodlawn; Jasi Jenkins, Ellender; Amy Parrott, Vandebilt Catholic; Leia Verret, Vandebilt Catholic; Elaina Rivere, Assumption; Madison Ryan, South Lafourche, Jenna Karrar, Neville, Sr.; Aniya Lagarde, Lee; Chasity Taylor, Huntington; Lynn Griffin, Carencro; Skylar Davis, Warren Easton.