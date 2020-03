LSWA CLASS C BASKETBALL CHARTS

BOYS

First team

Name Player Ht Cl Avg

John-Paul Ricks Jehovah-Jireh 6-0 So. 24.0

Derrick Royal Summerfield 6-4 Sr. 19.0

Austin Merchant Hicks 5-9 Sr. 10.3

Montonious Burrough Pleasant Hill 5-10 Sr. 22.0

Cooper Smith Hornbeck 6-4 Sr. 25.0

Second team

Name Player Ht Cl Avg

NaShaun Reddick Phoenix 5-9 Jr. 22.0

Clyde Williams Epps 5-11 Jr. 21.0

Brandon Harton Jr. Jehovah-Jireh 6-3 Jr. 19.0

Brandon McCurley Grand Isle 5-11 Sr. 25.7

Zach Parrie Ebarb 5-10 Jr. 26.5

OUTSTANDING PLAYER

JOHN-PAUL RICKS, JEHOVAH-JIREH

COACH OF THE YEAR

ROGER STOCKTON, EPPS

Honorable mention

Wayne Huckaby, Calvin; Grady Mitcham, Hornbeck; Blaine Perkins, Plainview; Johnny Nash, Atlanta; A.J. Mercier, Family Christian; Ken Wilson Kilbourne; Deonte Livingston, Summerfield; Keegan Foreman, Northside Christian; Roderick Dominique, Jehovah-Jireh.

GIRLS

First team

Name Player Ht Cl Avg

Chloe Wilbanks Hicks 5-7 Jr. 18.8

Abigail Pippen Plainview 5-9 Jr. 14.3

Millie Tanner Ebarb 5-8 Jr. 14.8

Malaysia Tate Summerfield 5-9 So. 18.9

Lauren Quinn Hicks 5-10 So. 23.5

Second team

Name Player Ht Cl Avg

Abbie Clark Starks 5-8 Sr. 25.3

Claire Dunnehoo Reeves 5-8 Jr. 17.1

Jamaya Jackson Gibsland-Coleman 5-7 Jr. 17.1

Gracie Young Johnson Bayou 5-9 Sr. 34.0

Kinsley Ashworth Plainview 6-0 Sr. 16.4

OUTSTANDING PLAYER

CHLOE WILBANKS, HICKS

COACH OF THE YEAR

PHILLIP GEORGE, PLAINVIEW

Honorable mention

Jade Bonner, Evans; Yasmine Robinson, Summerfield; Maddi Ford, Reeves; Ro’Shonna Powell, Atlanta; Payton Bates, Calvin; Lexi Rachal, Family Christian; Rivers Day, Hicks; Maykayla Clark, Hicks.