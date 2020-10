Prep Football Scoreboard

Thursday, October 21

Ascension 64, White Castle 22

Basile 21, Port Barre 12

Episcopal 50, Capitol 14

Belle Chasse 35, Franklinton 7

Brusly 56, Baker 6

C.E. Byrd 42, Parkway 7

East St. John 43, Helen Cox 19

Ehret 48, Bonnabel 14

H.L. Bourgeois 34, C. Lafourche 6

John Curtis 33, Shaw 6

Kentwood 42, Independence 14

LCCP 73, Westlake 0

Livonia 23, Beau Chene 7

Madison Prep 52, Glen Oaks 6

Neville 44, Franklin Parish 7

North Vermilion 35, Crowley 20

Oberlin 28, Grand Lake 14

Ouachita Christian 50, Cedar Creek 20

Plain Dealing 52, Lincoln Prep14

Woodlawn (BR) 26, Dutchtown 24

Woodlawn (SH) 30, Evangel 20

Friday, October 22

Acadiana 24, Ruston 10

AES 45, Delcambre 7

Albany 29, Bogalusa 14

Assumption 40, S. Terrebonne 22

Bastrop 40, Huntington 22

Catholic-BR 35, East Ascension 0

Bunkie 10, Menard 9

Calvary 42, Clarksville, Ark. 21

Captain Shreve 24, Benton 21

Carencro 28, Teurlings 10

Centerville 24, Central Cath. 15

Chalmette 41, West Jefferson 12

Church Point 21, Iota 15

Covington 23, Saint Paul’s 7

De La Salle 21, St. Charles 0

Destrehan 63, Terrebonne 7

E.D. White 18, Donaldsonville 14

East Beauregard 22, Merryville 13

East Jefferson 52, King 6

Ellender 61, Morgan City 0

Eunice 27, RHS 20, 2OT

General Trass 52, Vidalia 0

Green Oaks 38, Loyola 24

Hahnville 64, Thibodaux 35

Hannan 35, Lakeshore 21

Haughton 14, Ouachita Parish 7

Haynesville 28, Arcadia 20

Homer 20, North Caddo 18

Jennings 64, St. Louis 28

Kaplan 30, Erath 25

Kinder 40, Rosepine 7

Lake Area 46, Lusher Charter 0

Logansport 40, Block 0

Mansfield 36, Jonesboro-Hodge 0

Many 47, Lakeview 6

Marksville 35, Grant 23

Minden 34, North DeSoto 27

Montgomery 38, Northwood 20

NDHS 41, Welsh 7

Newman 48, St. Thomas Aquinas 0

North Webster 38, Bossier 20

Northshore 24, Fontainebleau 17

Oakdale 21, DeQuincy 19

Peabody 41, Buckeye 12

Pearl River 16, Northlake 6

Pickering 42, Vinton 30

Ponchatoula 17, Mandeville 14

Pope John Paul 14, Haynes 6

Red River 28, Winnfield 7

Slidell 33, Hammond 14

St. Edmund 35, Natchitoches 34

St. James 17, Lutcher 14

St. Mary’s 23, LaSalle 20

St. Thomas More 54, Westgate 12

Sumner 40, Loranger 0

Tioga 33, Leesville 20

Vandebilt 24, South Lafourche 17

Vermilion Catholic 56, Hanson 8

West Monroe 18, Alexandria 10

Westminster 46, North Central 12