Prep Football Scoreboard

CLASS 5A

Regional Scores

Acadiana 42, E. Ascension 14

Mandeville 31, Lafayette 8

Destrehan 20, Dutchtown 10

Ruston 42, Ponchatoula 26

Zachary 34, New Iberia 7

Alexandria 38, Haughton 6

West Monroe 27, Central 7

East St. John 19, John Ehret 17

Quarterfinal Pairings

Mandeville @ Acadiana

Destrehan @ Ruston

Alexandria @ Zachary

East St. John @ West Monroe

CLASS 4A

Regional Scores

Carencro 42, DeRidder 7

Plaquemine 42, Huntington 14

Minden 21, Leesville 14

Neville 53, Westgate 34

Tioga 27, North DeSoto 20

Landry Walker vs. Warren Easton (Sat.)

Eunice 35, Belle Chasse 0

Edna Karr 70, Istrouma 19

Quarterfinal Pairings

Plaquemine @ Carencro

Neville @ Minden

Tioga vs. Landry Walker/Warren Easton

Edna Karr @ Eunice

CLASS 3A

Regional Scores

Jennings 50, Lutcher 49

Madison Prep 41, Donaldsonville 18

St. James 28, Sterlington 7

Church point 22, Brusly 0

LCCP vs. S. Beauregard (Sat.)

Jena @ Jewel Sumner (Sat)

St. Martinville 35, Green Oaks 20

Union 53, BTW 21

Quarterfinal Pairings

Madison Prep @ Jennings

St. James @ Church Point

LCCP/S. Beau vs Jena/Jewel

St. Martinville @ Union Parish

CLASS 2A

Regional Scores

Many 2, S. Plaquemines 0 (Forfeit)

Amite 33, Red River 7

General Trass 56, North Caddo 54

St. Helena 14, Bunkie 7

Loreauville 41, Rosepine 18

Kinder 28, Avoyelles 22

Port Allen 22, Ferriday 20

Mangham 33, Kentwood 27

Quarterfinal Pairings

Many @ Amite

St. Helena @ General Trass

Kinder @ Loreauville

Port Allen @ Mangham

CLASS 1A

Regional Scores

Oak Grove 55, East Beauregard 6

Logansport 22, West St. John 8

Homer 42, Block 0

White Castle 26, LaSalle 12

Grand Lake 36, Delhi 6

Centerville 42, Oberline 40

Haynesville 18, Basile 0

East Iberville 41, Slaughter 22

Quarterfinal Pairings

Logansport @ Oak Grove

Homer @ White Castle

Grand Lake @ Centerville

Haynesville @ East Iberville

DIVISION I

Quarterfinal Scorers

Brother Martin 36, Jesuit 34

Catholic-BR 42, Archbishop Rummel 35

C.E. Byrd 31, St. Augustine 14

John Curtis 34, Scotlandville 14

Semifinal Pairings

Catholic-BR @ Brother Martin

John Curtis @ C.E. Byrd

DIVISION II

Quarterfinal Scores

De La Salle 28, Teurlings 17

E.D. White 16, Archbishop Hannan 13

University Lab 43, Vandebilt 14

St. Thomas More 35, Parkview 0

Semifinal Pairings

E.D. White @ De La Salle

University Lab @ St. Thomas More

DIVISION III

Quarterfinal Scores

Isidore Newman 14, Catholic-NI 7

Lafayette Christian 14, Episcopal 12

Notre Dame 43, Ascension Episcopal 14

St. Charles 31, Dunham 7

Semifinal Pairings

Lafayette Christian @ Isidore Newman

Notre Dame @ St. Charles

DIVISION IV

Quarterfinal Scores

Calvary Baptist 48, Catholic-PC 16

Southern Lab 26, Cedar Creek 22

Ouachita Christian 34, Country Day 14

Vermilion Catholic 33, Riverside 20

Semifinal Pairings

Southern Lab @ Calvary Baptist

Ouachita Christian @ Vermilion Catholic